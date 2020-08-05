Врач дала советы гипертоникам 

Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова дала советы людям, страдающим от гипертонии. Об этом она сообщила телеканалу "Звезда".

По словам медика, гипертония — это очень серьезное заболевание, которое требует постоянного контроля.

"Очень плохо поступают пациенты, которые бросают лекарственное лечение и "бросаются" на какие-то народные средства. Все это заканчивается довольно плохо", — заявила Галина Холмогорова.

Врач призвала пациентов с гипертонией не вставать резко с кровати: подъем должен проходить постепенно, с небольшой зарядкой. Спать людям с повышенным давлением необходимо чуть больше — примерно 10 часов.

Галина Холмогорова отметила, что у гипертоников "нет и не будет нормального артериального давления", а может быть лишь целевой уровень. Он, по словам медика, достигается только с помощью регулярного приема лекарств, которые подбираются каждому пациенту индивидуально.