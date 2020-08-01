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Мясников заявил об опасности храпа 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Мясников заявил об опасности храпа
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем может быть опасен храп. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
Вопрос об апноэ задала одна из зрительниц. Ее супруг во сне храпит и периодически умолкает на 10-20 секунд, после чего вскрикивает.
По словам Мясникова, в такие моменты мягкое небо перекрывает дыхательные пути. Из-за этого человеку не хватает воздуха. Врач добавил, что такое проявление храпа — это болезнь. Она может привести к ожирению, диабету, импотенции и артериальной гипертонии.
При лечении болезни медики используют специальный аппарат, который необходимо надевать во время сна.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтоМясников раскрыл главные показатели здоровья человека.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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