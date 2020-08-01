Мясников заявил об опасности храпа 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем может быть опасен храп. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Вопрос об апноэ задала одна из зрительниц. Ее супруг во сне храпит и периодически умолкает на 10-20 секунд, после чего вскрикивает.

По словам Мясникова, в такие моменты мягкое небо перекрывает дыхательные пути. Из-за этого человеку не хватает воздуха. Врач добавил, что такое проявление храпа — это болезнь. Она может привести к ожирению, диабету, импотенции и артериальной гипертонии.

При лечении болезни медики используют специальный аппарат, который необходимо надевать во время сна.