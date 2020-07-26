Мясников рассказал о «смертельном квартете»

Александр Мясников , больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", в эфире телеканала "Россия 1" раскрыл главные показатели здоровья человека.

Прежде всего, медик обратил внимание на то, что нужно контролировать артериальное давление. Кроме того, важно следить за уровнем холестерина в крови и за показателями сахара. Вдобавок к этому, не стоит игнорировать изменения в объемах талии, подчеркнул специалист.

Мясников отметил, что все это — "смертельный квартет" показателей, которые помогут человеку понять, есть ли у него склонность к онкологическим, сердечным и другим серьезным заболеваниям:

«Важнейшие факторы, на которые каждый человек должен обращать внимание».

Доктор также признался, что следить за весом не так важно, как контролировать объем талии. Для женщин и для мужчин максимально допустимый объем — 88 и 102 сантиметра соответственно. Если показатели превышают положенны нормы, необходимо обратиться к врачу, — это говорит о том, что организм находится в опасности.

Тем, у кого уже проявляются подобные проблемы, Мясников посоветовал скорректировать питание. Медик напомнил, что не менее 500 граммов от нормы еды в день должны составлять овощи и фрукты.