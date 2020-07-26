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Мясников раскрыл главные показатели здоровья человека 

Мира Маркина 4 часа назад
Мясников рассказал о «смертельном квартете»
Фото: Кадр из передачи "О самом главном"
Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", в эфире телеканала "Россия 1" раскрыл главные показатели здоровья человека.
Прежде всего, медик обратил внимание на то, что нужно контролировать артериальное давление. Кроме того, важно следить за уровнем холестерина в крови и за показателями сахара. Вдобавок к этому, не стоит игнорировать изменения в объемах талии, подчеркнул специалист.
Мясников отметил, что все это — "смертельный квартет" показателей, которые помогут человеку понять, есть ли у него склонность к онкологическим, сердечным и другим серьезным заболеваниям:
«Важнейшие факторы, на которые каждый человек должен обращать внимание».
Доктор также признался, что следить за весом не так важно, как контролировать объем талии. Для женщин и для мужчин максимально допустимый объем — 88 и 102 сантиметра соответственно. Если показатели превышают положенны нормы, необходимо обратиться к врачу, — это говорит о том, что организм находится в опасности.
Тем, у кого уже проявляются подобные проблемы, Мясников посоветовал скорректировать питание. Медик напомнил, что не менее 500 граммов от нормы еды в день должны составлять овощи и фрукты.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников рассказал, как избавиться от боли в спине.
Комментарии 3
ЗОЖ , Александр Мясников
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