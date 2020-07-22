Мясников рассказал, как избавиться от боли в спине 

Фото: Кадр из передачи "О самом главном"

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Александр Мясников , больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", в новом выпуске шоу рассказал, как преодолеть боль в спине.

Медик подчеркнул, что поясница — это, как правило, самое травмируемое место. А боль в спине, в свою очередь, возникает, когда после неловкого движения межпозвоночный диск начинает сдавливать нерв. При этом, по словам врача, основной причиной возникновения боли является грыжа:

«Боль в спине — вы побежите на МРТ, сто процентов увидите грыжу. А что тогда болит, если не грыжа?».

Специалист также обратил внимание на то, что хирургическое вмешательство чаще всего пациентам не требуется:

«У нас очень любят посылать на хирургическое лечение спины, обещая вам выздоровление. Это неправда. В 99 процентах это неправда».

Мясников уверен, что систематические занятия физкультурой могут оказать не меньший эффект, чем операции.

Однако в случае с хирургическим вмешательством, нередко проявляются осложнения:

«У нас очень любят посылать на хирургическое лечение спины, обещая вам выздоровление. Это неправда. В 99 процентах это неправда».

По словам Мясникова, при грыже избавиться от боли в спине помогут лечебная гимнастика и физиопроцедуры.