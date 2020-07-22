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Мясников рассказал, как избавиться от боли в спине 

Мира Маркина 2 часа назад
Мясников рассказал, как избавиться от боли в спине
Фото: Кадр из передачи "О самом главном"
Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", в новом выпуске шоу рассказал, как преодолеть боль в спине.
Медик подчеркнул, что поясница — это, как правило, самое травмируемое место. А боль в спине, в свою очередь, возникает, когда после неловкого движения межпозвоночный диск начинает сдавливать нерв. При этом, по словам врача, основной причиной возникновения боли является грыжа:
«Боль в спине — вы побежите на МРТ, сто процентов увидите грыжу. А что тогда болит, если не грыжа?».
Специалист также обратил внимание на то, что хирургическое вмешательство чаще всего пациентам не требуется:
«У нас очень любят посылать на хирургическое лечение спины, обещая вам выздоровление. Это неправда. В 99 процентах это неправда».
Мясников уверен, что систематические занятия физкультурой могут оказать не меньший эффект, чем операции.
Однако в случае с хирургическим вмешательством, нередко проявляются осложнения:
«У нас очень любят посылать на хирургическое лечение спины, обещая вам выздоровление. Это неправда. В 99 процентах это неправда».
По словам Мясникова, при грыже избавиться от боли в спине помогут лечебная гимнастика и физиопроцедуры.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, что доктор Мясников развеял популярный миф о кофе.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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