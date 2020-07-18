Мясников развеял популярный миф о кофе

Фото: Кадр из передачи "О самом главном"

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Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о вреде кофе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению врача, кофе — не вредный, а, наоборот, полезный напиток.

"Я не знаю, откуда у нас пить кофе — типа как грешить, как с утра шампанское пить", — сказал Мясников.

Он отметил, что употребление кофе снижает риск развития рака печени и цирроза.

"Любой человек с гепатитом, с инфекционным гепатитом должен пить три-четыре чашки кофе в день", — заявил врач.

По словам Мясникова, полезные вещества, которые содержатся в кофе, помогают при аритмии. Еще этот напиток снижает риск инфаркта, улучшает память, предотвращает запоры и укрепляет кости.