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Доктор Мясников развеял популярный миф о кофе 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Мясников развеял популярный миф о кофе
Фото: Кадр из передачи "О самом главном"
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о вреде кофе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
По мнению врача, кофе — не вредный, а, наоборот, полезный напиток.
"Я не знаю, откуда у нас пить кофе — типа как грешить, как с утра шампанское пить", — сказал Мясников.
Он отметил, что употребление кофе снижает риск развития рака печени и цирроза.
"Любой человек с гепатитом, с инфекционным гепатитом должен пить три-четыре чашки кофе в день", — заявил врач.
По словам Мясникова, полезные вещества, которые содержатся в кофе, помогают при аритмии. Еще этот напиток снижает риск инфаркта, улучшает память, предотвращает запоры и укрепляет кости.
«Кофе полезен, запомните это. Вы можете его любить или не любить, но вы не можете его хаять и говорить, что это вредно», — заключил доктор.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни.
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ЗОЖ , Александр Мясников
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