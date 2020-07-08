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Мясников развеял популярные мифы о здоровом образе жизни 

Мира Маркина 4 часа назад
Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни
Фото: Кадр из шоу "О самом главном"
Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", развеял популярные, но устаревшие мифы о здоровом образе жизни.
В новом выпуске шоу медик рассказал о влиянии красного мяса на организм и о необходимости физических нагрузок.
«На протяжении десятилетий мы говорили, что красное мясо вредно, что те животные жиры, которые оно содержит, провоцируют повышение холестерина, провоцируют атеросклероз, увеличивают риски инфарктов и инсультов»,
— заявил доктор.
Однако вместе с тем Мясников вспомнил, что в это же время выходили работы, в которых утверждалось, что моножиры, содержащиеся в красном мясе, не так уж вредны.
По словам Мясникова, не так давно ученые пересмотрели все ранее сделанные исследования, и пришли к выводу, что красное мясо не может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Но это не отменяет того факта, что оно способно привести к развитию рака кишечника.
Мясников обратил внимание на то, что красное мясо является бесценным источником витаминов и микроэлементов, но есть его нужно в меру:
«Я всегда говорил, три раза в неделю кусок мяса есть можно и нужно».
Помимо этого, медик призвал людей не верить слепо стереотипу о том, что в день нужно обязательно проходить 10 тысяч шагов:
«На самом деле это же чисто условно, это примерный объем физической нагрузки. Не нравится ходить — плавайте. Не нравится плавать — бегайте. Двигайтесь. Главное — двигайтесь».
В завершение монолога эксперт посоветовал россиянам побольше двигаться и следить за своим питанием:
«И еще. Хотите колбаски — сварите кусок говядины и ешьте. Потому что в колбасе есть все: сахар, жир, трансжиры, соя. Чего там нет? Мяса».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что доктор Мясников рассказал об опасности грибов.
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Комментарии 1
ЗОЖ , Александр Мясников
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