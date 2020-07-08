Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни

Фото: Кадр из шоу "О самом главном"

Александр Мясников , больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", развеял популярные, но устаревшие мифы о здоровом образе жизни.

В новом выпуске шоу медик рассказал о влиянии красного мяса на организм и о необходимости физических нагрузок.

«На протяжении десятилетий мы говорили, что красное мясо вредно, что те животные жиры, которые оно содержит, провоцируют повышение холестерина, провоцируют атеросклероз, увеличивают риски инфарктов и инсультов»,

— заявил доктор.

Однако вместе с тем Мясников вспомнил, что в это же время выходили работы, в которых утверждалось, что моножиры, содержащиеся в красном мясе, не так уж вредны.

По словам Мясникова, не так давно ученые пересмотрели все ранее сделанные исследования, и пришли к выводу, что красное мясо не может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Но это не отменяет того факта, что оно способно привести к развитию рака кишечника.

Мясников обратил внимание на то, что красное мясо является бесценным источником витаминов и микроэлементов, но есть его нужно в меру:

«Я всегда говорил, три раза в неделю кусок мяса есть можно и нужно».

Помимо этого, медик призвал людей не верить слепо стереотипу о том, что в день нужно обязательно проходить 10 тысяч шагов:

«На самом деле это же чисто условно, это примерный объем физической нагрузки. Не нравится ходить — плавайте. Не нравится плавать — бегайте. Двигайтесь. Главное — двигайтесь».

В завершение монолога эксперт посоветовал россиянам побольше двигаться и следить за своим питанием: