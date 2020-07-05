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Доктор Мясников рассказал россиянам об опасности грибов 

Мария Сергеева 1 час назад
Доктор Мясников рассказал об опасности грибов
Фото: @alexander_myasnikov1
Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников рассказал россиянам об опасности грибов, которые могут навредить здоровью. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Телеведущий утверждает, что грибы позиционируются как "лесное мясо", в полезность которого многие верят, а зря: в грибах всего 3% белка. Притом продукт плохо усваивается из-за высокого содержания хитина.
По словам доктора, витамины уничтожаются еще на стадии термической обработки, а вот все вредные вещества из почвы остаются. Обычно из-за этого грибы выращивают искусственно.
Ранее "Рамблер" писал о том, что еще в одной стране обнаружили бубонную чуму.
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