Доктор Мясников рассказал об опасности грибов

Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников рассказал россиянам об опасности грибов, которые могут навредить здоровью. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Телеведущий утверждает, что грибы позиционируются как "лесное мясо", в полезность которого многие верят, а зря: в грибах всего 3% белка. Притом продукт плохо усваивается из-за высокого содержания хитина.

По словам доктора, витамины уничтожаются еще на стадии термической обработки, а вот все вредные вещества из почвы остаются. Обычно из-за этого грибы выращивают искусственно.