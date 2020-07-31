Врач развеяла популярные мифы о кариесе 

Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла популярные мифы о кариесе. Об этом пишет издание "АиФ".

По словам специалиста, частая чистка зубов не предотвращает кариес. Их надо чистить 2-3 раза в день. Если делать это чаще, есть риск повреждения шеек зуба.

Луиза Автандилян также отметила, что белизна зубов не говорит об их здоровье: кариес не всегда сопровождается темными пятнами.

Кроме того, стоматолог развеяла миф о жевательных резинках. Они не защищают зубы от кариеса, а могут, наоборот, навредить. Из-за содержания сахара жвачки нельзя использовать для гигиены полости рта.

"Долгое жевание может вызвать проблемы со слюнными железами, а это приведет к развитию не только кариеса, но и заболеваний желудочно-кишечного тракта", — заявила врач.

Она добавила, что еда не вызывает кариес. Его причиной является неправильный уход за полостью рта. Стоматолог посоветовала пользоваться зубной нитью и ирригатором.