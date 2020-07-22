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Медик развеяла мифы об «опасных» родинках 

Мира Маркина 3 часа назад
Медик развеяла мифы об «опасных» родинках
Фото: depositphotos.com
Врач-дерматокосметолог Светлана Донецкая в беседе с изданием "Аргументы и факты" развеяла мифы о родинках, которые нередко называют опасными для человека.
К примеру, существует расхожее мнение, что темные родинки несут в себе наибольшую угрозу. По словам медика, это заблуждение. К тому же существует беспигментная форма меланомы.
Не стоит также считать, что плоские родинки опаснее выпуклых. Иногда развившаяся меланома может возвышаться над поверхностью кожи.
Помимо прочего, Донецкая опровергла утверждение о том, что волосы на поверхности невусов гарантируют их доброкачественность:
"Существуют гигантские волосатые злокачественные невусы, которые выделяются в отдельную группу".
В заключение медик напомнила, что определить злокачественность родинки можно лишь после визита к врачу и проведения гистологического исследования.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, как понять, что с родинкой все в норме.
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Болезни и лекарства , Аргументы и Факты
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