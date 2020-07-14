Как понять, что ваша родинка не опасна

Родинки есть у каждого из нас, они бывают разной формы и размера, могут возвышаться над поверхностью тела или представлять собой родимое пятно. Но так как в последнее время участились случаи онкологии, многие начали переживать о том, а не опасны ли их невусы. «Рамблер» выяснил, как понять, что с вашими родинками все в порядке.

Внешний вид

Большой размер пятна, его несимметричный вид и неровный окрас — те вещи, на которые стоит обратить внимание. Доброкачественная родинка представляет собой ограниченный островок окрашенной кожи. Но если вы заметили у себя родинку иного типа, не стоит впадать в панику, существует много разновидностей невусов. Но для собственного спокойствия лучше проконсультироваться с дерматологом.

Цвет и текстура

Если вы заметили на родинке появления черных, желтых или красных вкраплений — стоит обратить на это особое внимание. В норме цвет родинки как и ее текстура статичны. Если родинка вдруг начала засыхать или шелушиться — это тоже может стать признаком для отрицательных перемен.

Неясные образования

Если вы живете спокойно, а потом вдруг замечаете родинку с подозрениями, которая выглядит необычно — стоит сходить к врачу. Например, у нее рваные края, она быстро меняется: вырастает еще одна родинка или кровоточит.

Размер

Нормальная родинка не превышает и половины сантиметра. Конечно, бывают исключения, но даже если с невусом все в норме, за крупными родинками стоит следить наиболее тщательно.

Ощущения

Доброкачественные невусы не создают никаких ощущений, они не чешутся и не щиплют, из родинки могут расти волосы — это знак, что все хорошо. Но если происходит обратное — обратите на невус внимание.

Важно отметить, что даже доброкачественные родинки иногда удаляют, если есть вероятность, что в будущем они могут переродиться. Чаще всего такую профилактику проводят лицам старшего возраста.