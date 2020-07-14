Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как понять, что с вашей родинкой все в норме 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Как понять, что ваша родинка не опасна
Фото: depositphotos
Родинки есть у каждого из нас, они бывают разной формы и размера, могут возвышаться над поверхностью тела или представлять собой родимое пятно. Но так как в последнее время участились случаи онкологии, многие начали переживать о том, а не опасны ли их невусы. «Рамблер» выяснил, как понять, что с вашими родинками все в порядке.

Внешний вид

Большой размер пятна, его несимметричный вид и неровный окрас — те вещи, на которые стоит обратить внимание. Доброкачественная родинка представляет собой ограниченный островок окрашенной кожи. Но если вы заметили у себя родинку иного типа, не стоит впадать в панику, существует много разновидностей невусов. Но для собственного спокойствия лучше проконсультироваться с дерматологом.

Цвет и текстура

Если вы заметили на родинке появления черных, желтых или красных вкраплений — стоит обратить на это особое внимание. В норме цвет родинки как и ее текстура статичны. Если родинка вдруг начала засыхать или шелушиться — это тоже может стать признаком для отрицательных перемен.

Неясные образования

Если вы живете спокойно, а потом вдруг замечаете родинку с подозрениями, которая выглядит необычно — стоит сходить к врачу. Например, у нее рваные края, она быстро меняется: вырастает еще одна родинка или кровоточит.

Размер

Нормальная родинка не превышает и половины сантиметра. Конечно, бывают исключения, но даже если с невусом все в норме, за крупными родинками стоит следить наиболее тщательно.

Ощущения

Доброкачественные невусы не создают никаких ощущений, они не чешутся и не щиплют, из родинки могут расти волосы — это знак, что все хорошо. Но если происходит обратное — обратите на невус внимание.
Важно отметить, что даже доброкачественные родинки иногда удаляют, если есть вероятность, что в будущем они могут переродиться. Чаще всего такую профилактику проводят лицам старшего возраста.
Видео дня. Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Что будет с телом, если перестать пить спиртное
Что будет с телом, если перестать пить спиртное
Первый признак старости, который все игнорируют
Первый признак старости, который все игнорируют
Названы факторы, при которых не заболевают COVID-19
Названы факторы, при которых не заболевают COVID-19
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
03:23
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
ЗОЖ
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
08:35
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
ЗОЖ
Как жить с метеозависимостью
01:39
Как жить с метеозависимостью
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
«Чёрная смерть» подступила к границам России
08:08
«Чёрная смерть» подступила к границам России
Болезни и лекарства
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
00:15
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
Болезни и лекарства
Первый признак старости, который все игнорируют
04:39
Первый признак старости, который все игнорируют
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение