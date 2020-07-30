Врачи рассказали, как лицо выдает рак легких 

Врачи назвали внешний признак, который может указывать на рак. Об этом сообщает Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS).

К симптомам рака легких относят затрудненное дыхание, кашель, головные боли и дискомфорт в области груди. Также о развитии онкологии могут сигнализировать и внешние признаки, а именно опухшее лицо.

Медики объяснили это явление тем, что злокачественный процесс в легких влияет на кровоснабжение: