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Врачи рассказали, как лицо выдает рак легких 

Анастасия Иванова 50 минут назад
Врачи рассказали, как лицо выдает рак легких
Фото: depositphotos.com
Врачи назвали внешний признак, который может указывать на рак. Об этом сообщает Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS).
К симптомам рака легких относят затрудненное дыхание, кашель, головные боли и дискомфорт в области груди. Также о развитии онкологии могут сигнализировать и внешние признаки, а именно опухшее лицо.
Медики объяснили это явление тем, что злокачественный процесс в легких влияет на кровоснабжение:

«Опухоль может давить на верхнюю полую вену — важнейший кровеносный сосуд, по которому кровь доставляется от верхней части тела обратно к сердцу. Но, если кровеносный сосуд блокируется, возможно, из-за увеличившейся опухоли в легких, то появляются характерные отеки лица».

Ранее «Рамблер» писал о том, что названы первые симптомы рака.
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