Названы симптомы рака на ранней стадии

Стало известно, как выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. Об этом рассказал терапевт, профессор, руководитель РОО «Амбулаторный врач» и Института амбулаторной терапии Аркадий Верткин в беседе с изданием "Аргументы и факты".

Как сообщил специалист, необходимо обратить особое внимание на плохо заживающие язвы, кровотечения или кровянистые выделения, проблемы с пищеварением, трудность в глотании, непроходящий кашель, изменения в голосе (сиплые голосовые связки). Также он посоветовал следить за изменением цвета и вида родинок, следить за уплотнениями в груди, мошонке и других частяз тела, странности привычного режима испражнений.

Все эти симптомы могут говорить о появлении рака. При обнаружении этих признаков следует обратиться к врачу-онкологу, потому что выявленное на ранних этапах заболевание гораздо проще поддается лечению и имеет лучшие прогнозы по выживаемости.