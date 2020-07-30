Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы первые симптомы рака 

Стелла Шмель 9 часов назад
Названы симптомы рака на ранней стадии
Фото: depositphotos.com
Стало известно, как выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. Об этом рассказал терапевт, профессор, руководитель РОО «Амбулаторный врач» и Института амбулаторной терапии Аркадий Верткин в беседе с изданием "Аргументы и факты".
Как сообщил специалист, необходимо обратить особое внимание на плохо заживающие язвы, кровотечения или кровянистые выделения, проблемы с пищеварением, трудность в глотании, непроходящий кашель, изменения в голосе (сиплые голосовые связки). Также он посоветовал следить за изменением цвета и вида родинок, следить за уплотнениями в груди, мошонке и других частяз тела, странности привычного режима испражнений.
Все эти симптомы могут говорить о появлении рака. При обнаружении этих признаков следует обратиться к врачу-онкологу, потому что выявленное на ранних этапах заболевание гораздо проще поддается лечению и имеет лучшие прогнозы по выживаемости.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно, как быстро гибнет коронавирус в воде комнатной температуры.
Видео дня. Онколог рассказал, как защититься от меланомы
Комментарии 3
Болезни и лекарства , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа лучшая маска от коронавируса
Названа лучшая маска от коронавируса
Что делать, если у вас плохие зубы
Что делать, если у вас плохие зубы
Названы недуги, провоцирующие смерть от COVID-19
Названы недуги, провоцирующие смерть от COVID-19
Против COVID-19 создают вакцины нового поколения
Против COVID-19 создают вакцины нового поколения
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
02:56
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Народная медицина
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
00:51
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
Коронавирус
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
12:03
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
ЗОЖ
В Китае снова разбушевался коронавирус
00:17
В Китае снова разбушевался коронавирус
Коронавирус
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
03:55
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
Народная медицина ЗОЖ
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
00:33
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение