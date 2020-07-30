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Россиянам назвали первые симптомы рака 

Lenta.ru и ещё 9 4 часа назад
Россиянам назвали первые симптомы рака
Фото: АГН «Москва»
Онкологию можно определить на ранних стадиях, когда могут проявиться первые симптомы болезни. Об этом в разговоре с «Аргументами и Фактами» рассказал терапевт, профессор, руководитель РОО «Амбулаторный врач» и Института амбулаторной терапии Аркадий Верткин.
Основными признаками, на которые стоит обратить внимание, он назвал незаживающие язвы, кровотечения или кровянистые выделения, нарушения пищеварения, трудность в глотании, непроходящий кашель, осиплость голоса, изменение внешнего вида родинок и бородавок, уплотнения в груди, мошонке и других местах, изменение ритма дефекации и мочеиспускания.
В случае обнаружения этих симптомов, Верткин рекомендовал обратиться в терапевту и далее к онкологу или узкому — специалисту. Он отметил, что выявленный на ранних стадиях рак имеет лучшие прогнозы по выживаемости.
Ранее доктор медицинских наук Дина Сакаева перечислила признаки возможного онкологического заболевания печени. Часто пациенты жалуются на боли в правом подреберье, потерю аппетита и веса, продолжительную температуру тела выше 37,5 градусов, кожа начинает желтеть.
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