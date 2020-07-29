Женщина попала духами в глаз и спасла себе жизнь 

Англичанка из города Саттон-Колдфилд случайно попала духами себе в глаз и на время потеряла зрение. Женщина обратилась к врачу, что помогло вовремя выявить меланому глаза.

Это крайне агрессивная раковая опухоль. В 70% случаев пациенты с ней умирают. Однако своевременная диагностика помогла спасти британке жизнь.

Через день после того, как Кэрол Плэер диагностировали рак, ей удалили глаз. Доктора осмотрели ее и заключили, что она полностью излечилась от рака.

Но прошло пять лет, и у Плэер обнаружили онкологию печени. Ей должны были бесплатно провести терапию новым лекарством, но из-за пандемии COVID-19 финансировать лечение отказались. Теперь Плэер и ее семья собирают деньги самостоятельно.