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Разработан тест, который определяет рак до его появления 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Разработан тест, который находит рак до появления
Фото: depositphotos
Группе американских ученых вместе с коллегами из Китая удалось разработать тест, который может определить появление до пяти форм рака по анализу крови, сообщил РИА Новости
Тест носит название PanSeer и способен установить предрасположенность человека к онкологическому заболеванию за 4 года до появления видимых симптомов.
Ученые провели анализ крови 120 тысяч человек в период с 2007 по 2017 годы. Было собрано свыше 1,6 миллиона образцов крови, принадлежавшей как больным, так и здоровым людям. Подробное исследование позволило определить медленно-развивающийся рак.
Сейчас такую предрасположенность можно выявить с помощью генетического теста, но PanSeer обещает более точный прогноз, так как основан на выявленных маркерах раннего развития окно-заболевания. То есть тест не предсказывает рак, а находит задолго до других анализов.
Точность выявления рака при отсутствии симптомов составила 91%. Отсутствие рака можно определить в 95% случаев.
При помощи новой разработки можно определить возникновение рака желудка, легкого и печени, а также пищевода и колоректальный рак.
Ранее "Рамблер" писал, что где в России больше всего болеют раком.
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Болезни и лекарства , РИА Новости
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