Разработан тест, который находит рак до появления

Группе американских ученых вместе с коллегами из Китая удалось разработать тест, который может определить появление до пяти форм рака по анализу крови, сообщил РИА Новости

Тест носит название PanSeer и способен установить предрасположенность человека к онкологическому заболеванию за 4 года до появления видимых симптомов.

Ученые провели анализ крови 120 тысяч человек в период с 2007 по 2017 годы. Было собрано свыше 1,6 миллиона образцов крови, принадлежавшей как больным, так и здоровым людям. Подробное исследование позволило определить медленно-развивающийся рак.

Сейчас такую предрасположенность можно выявить с помощью генетического теста, но PanSeer обещает более точный прогноз, так как основан на выявленных маркерах раннего развития окно-заболевания. То есть тест не предсказывает рак, а находит задолго до других анализов.

Точность выявления рака при отсутствии симптомов составила 91%. Отсутствие рака можно определить в 95% случаев.

При помощи новой разработки можно определить возникновение рака желудка, легкого и печени, а также пищевода и колоректальный рак.