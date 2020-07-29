Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые обнаружили аномалию, вызывающую рак желудка 

Мира Маркина 2 часа назад
Ученые обнаружили аномалию, вызывающую рак желудка
Фото: depositphotos.com
Группа ученых из Сингапура и Японии выявила аномалию, провоцирующую развитие одного из самых агрессивных видов онкологии — рака желудка.
В 8-10% случаев ему предшествует заражение вирусом Эпштейна-Барра (EBV).
Специалисты провели исследование, в ходе которого им удалось определить новую парадигму развития рака желудка, связанную с EBV. Оказалось, что вирусный геном EBV непосредственно меняет «эпигенетический ландшафт» носителя и активирует гены, способные мутировать и провоцировать онкологию.
Эксперты провели комплексный анализ трехмерных геномных структур в клетках человека. В ходе работы были обнаружены аномально активированные области генома, специфичные для EBV-положительного рака желудка. Ученых удивил тот факт, что вирус способен активировать гены, связанные с раком, что в результате способствует размножению злокачественных клеток. По мнению экспертов, вирус Эпштейна-Барра провоцирует возникновение онкологии более, чем в 8-10% случаев.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач назвала симптомы рака печени.
Видео дня. Простой способ удалить занозу быстро и без боли
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России выявлено 5 475 новых случаев COVID-19
В России выявлено 5 475 новых случаев COVID-19
Женщина попала духами в глаз и спасла себе жизнь
Женщина попала духами в глаз и спасла себе жизнь
Действительно ли нас ждет эпидемия чумы
Действительно ли нас ждет эпидемия чумы
Названы сроки регистрации вакцины от COVID-19
Названы сроки регистрации вакцины от COVID-19
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
12:03
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
ЗОЖ
В Китае снова разбушевался коронавирус
00:17
В Китае снова разбушевался коронавирус
Коронавирус
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
03:55
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
Народная медицина ЗОЖ
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
00:33
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
02:21
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение