Ученые обнаружили аномалию, вызывающую рак желудка 

Группа ученых из Сингапура и Японии выявила аномалию, провоцирующую развитие одного из самых агрессивных видов онкологии — рака желудка.

В 8-10% случаев ему предшествует заражение вирусом Эпштейна-Барра (EBV).

Специалисты провели исследование, в ходе которого им удалось определить новую парадигму развития рака желудка, связанную с EBV. Оказалось, что вирусный геном EBV непосредственно меняет «эпигенетический ландшафт» носителя и активирует гены, способные мутировать и провоцировать онкологию.

Эксперты провели комплексный анализ трехмерных геномных структур в клетках человека. В ходе работы были обнаружены аномально активированные области генома, специфичные для EBV-положительного рака желудка. Ученых удивил тот факт, что вирус способен активировать гены, связанные с раком, что в результате способствует размножению злокачественных клеток. По мнению экспертов, вирус Эпштейна-Барра провоцирует возникновение онкологии более, чем в 8-10% случаев.