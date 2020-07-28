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Врач назвала симптомы рака печени 

Стелла Шмель 2 часа назад
Врач назвала симптомы рака печени
Фото: depositphotos.com
Профессор кафедры фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала о симптомах рака печени.
Врач отметила, что на начальном этапе болезнь протекает бессимптомно, поэтому часто пациент узнает об имеющемся недуге в момент планового обследования. Тем не менее, существуют симптомы, которые могут указывать на появление онкологического заболевания.
Следует обратить внимание на боль в правом подреберье, потерю аппетита и быстрый сброс веса. Желтая кожа также может сигнализировать об имеющемся заболевании.
Усиливающаяся в животе боль может указывать на то, что опухоль начала распространяться за пределы печени.
Также врач отметила, что повышенная температура тела на протяжении длительного времени может быть симптомом рака печени.
Ранее "Рамблер" писал, что китаянка выжила после того, как ее сердце не билось три дня.
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Болезни и лекарства , Комсомольская правда
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