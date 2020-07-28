Врач назвала симптомы рака печени 

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Профессор кафедры фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала о симптомах рака печени.

Врач отметила, что на начальном этапе болезнь протекает бессимптомно, поэтому часто пациент узнает об имеющемся недуге в момент планового обследования. Тем не менее, существуют симптомы, которые могут указывать на появление онкологического заболевания.

Следует обратить внимание на боль в правом подреберье, потерю аппетита и быстрый сброс веса. Желтая кожа также может сигнализировать об имеющемся заболевании.

Усиливающаяся в животе боль может указывать на то, что опухоль начала распространяться за пределы печени.

Также врач отметила, что повышенная температура тела на протяжении длительного времени может быть симптомом рака печени.