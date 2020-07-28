Сердце женщины не билось три дня и она выжила

Одна из жительниц Китая выжила после того, как ее сердце остановилось на три дня. Об этом сообщает Global Times.
23-летняя. девушка попала в больницу с кардиогенным шоком, который случился на фоне простуды и ослабленного иммунитета из-за недосыпа. Сердце китаянки перестало биться, и тогда врачи применили экстракорпоральную мембранную оксигенацию — альтернативный метод насыщения крови кислородом. Так ей обеспечили дыхание и стабильную работу сердца.
Спустя три дня девушка смогла восстановиться и вернулась к обычной жизни. В то время, пока сердце девушки не билось, она разговаривала с окружающими и делилась ощущениями с друзьями.
Видео с девушкой было опубликовано в китайской соцсети Weibo и привлекло внимание людей. Больше всего они отметили проблему ночного бодрствования.
«Дилемма: я поздно лягу, так как читаю этот пост, в котором говорится о серьезных последствиях ночного бодрствования», «Когда я посмотрел это видео, я пообещал себе никогда не ложиться спать поздно. Но на следующий день все вернулось на круги своя, и я нарушил свои обещания», — написали пользователи.
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