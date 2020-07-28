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Врач назвал первые симптомы психоза 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Врач назвал первые симптомы психоза
Фото: depositphotos.com
Психиатр и нарколог Алексей Казанцев рассказал, как распознать психоз у человека. Об этом сообщает News.ru.
По словам врача, психоз характеризуется нарушением ориентации во времени и пространстве. При заболевании у человека могут появиться зрительные, слуховые и тактильные галлюцинации, а также бредовые идеи.

"Человеку, к примеру, может казаться, что его преследуют или же вокруг ведется заговор. При психозе пациенты также сталкиваются с двигательными расстройствами — они пытаются убежать от людей, спрятаться, напасть на кого-нибудь или застыть на месте"

Психиатр отметил, что психоз появляется у человека при приеме токсичных веществ, из-за генетической предрасположенности или после психологических потрясений. Он добавил, что на фоне пандемии количество пациентов с психозом в России выросло.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России выявлено 5 395 новых случаев коронавируса.
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