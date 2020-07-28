Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России выявлено 5 395 новых случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 3 часа назад
В России выявлено 5 395 новых случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки в Росси было выявлено 5 395 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего в России зарегистрировано 823 515 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб.
Случаи были выявлены в 84 регионах. Больше всего инфицированных за сутки людей в Москве (674), Свердловской области (209) и Ханты-Мансийском АО (187). 30% из всех инфицированных людей не имели клинических симптомов болезни.
За сутки в России зарегистрировано 150 летальных исходов. Выздоровели 8 888 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа лучшая маска от коронавируса.
Видео дня. Как быстро проверить здоровье с помощью йода
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему врачи перестали искать плазму переболевших
Почему врачи перестали искать плазму переболевших
5 привычек, которые помогут замедлить старение
5 привычек, которые помогут замедлить старение
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
7 признаков дефицита витамина D и что с этим делать
7 признаков дефицита витамина D и что с этим делать
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
03:55
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
Народная медицина ЗОЖ
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
00:33
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
02:21
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
ЗОЖ
Медсестра обнаружила у себя редкий симптом COVID-19
01:14
Медсестра обнаружила у себя редкий симптом COVID-19
Коронавирус
Как будет проходить вакцинация от COVID
00:51
Как будет проходить вакцинация от COVID
Коронавирус ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение