В России выявлено 5 395 новых случаев коронавируса 

За минувшие сутки в Росси было выявлено 5 395 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего в России зарегистрировано 823 515 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб.

Случаи были выявлены в 84 регионах. Больше всего инфицированных за сутки людей в Москве (674), Свердловской области (209) и Ханты-Мансийском АО (187). 30% из всех инфицированных людей не имели клинических симптомов болезни.

За сутки в России зарегистрировано 150 летальных исходов. Выздоровели 8 888 человек.