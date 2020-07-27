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Названа лучшая маска от коронавируса 

Анастасия Иванова 47 минут назад
Названа лучшая маска от коронавируса
Фото: depositphotos.com
Стало известно, какая маска лучше всего защищает от коронавируса. Об этом сообщает издание The Conversation.
Специалисты протестировали три вида масок: однослойную, двухслойную и хирургическую. Для этого они использовали камеру для скоростной съемки и LED-подсветку. В рамках эксперимента эксперты смоделировали распространение аэрозольных капель из носа и рта.
Оказалось, что лучше всего защищает хирургическая маска. Ее ткань состоит из нескольких слоев и не допускает заражения при кашле, чихании и дыхании.
Однако использовать хирургическую маску в обиходе не стоит, так как она предназначена для медиков. Специалисты порекомендовали делать защитное изделие самостоятельно. Так, с качеством хирургической маски может сравниться маска из 12 слоев ткани, сделанная своими руками.
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