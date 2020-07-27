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Врач заявил, что в Ухане уничтожили доказательства вспышки COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
В Ухане уничтожили доказательства вспышки COVID-19
Фото: depositphotos.com
Китайский врач Юэн Квок-Юнг заявил, что власти Уханя скрыли масштабы первой вспышки коронавируса. Об этом сообщает BBC News.
Врач рассказал, что все доказательства уничтожили, а реакция на клинические исследования была очень медленной. Вместе с группой, проводившей расследование, медик посетил продуктовый рынок «Хуанань» в Ухане. Его считают источником вспышки коронавируса в Китае. Однако специалисты ничего там не обнаружили.

«Когда мы пришли, там, конечно, не на что было смотреть, потому что рынок уже был чист», — заявил Юэн Квок-Юнг.

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы недуги, провоцирующие смерть от COVID-19.
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