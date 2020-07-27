В Ухане уничтожили доказательства вспышки COVID-19

Китайский врач Юэн Квок-Юнг заявил, что власти Уханя скрыли масштабы первой вспышки коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

Врач рассказал, что все доказательства уничтожили, а реакция на клинические исследования была очень медленной. Вместе с группой, проводившей расследование, медик посетил продуктовый рынок «Хуанань» в Ухане. Его считают источником вспышки коронавируса в Китае. Однако специалисты ничего там не обнаружили.