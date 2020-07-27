Старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) Илья Барсуков перечислил факторы, вызвавшие всплеск заболеваемости сахарным диабетом в России.
Как сообщает Минздрав, в 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета выросло на 27% по сравнению с аналогичным показателем 2010 года и составило 410,5 тысяч россиян.
По словам Барсукова, на показатель повлияло улучшение качества диагностики:
"Конечно, люди проходят и диспансеризацию, и какие-то индивидуальные чекапы — выявляемость диабета стала лучше за последние десять лет однозначно",
— подчеркнул эксперт в беседе с RT.
Барсуков также отметил, что рост числа больных диабетом можно связать с увеличением доли возрастного населения:
"Особенно это касается теплых регионов, потому что туда сейчас активно переезжают из более северных, как и раньше, именно люди средней и старшей возрастной категорий. И, соответственно, среди них распространенность диабета гораздо выше, чем среднепопуляционное".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые рассказали о продукте, который предотвращает развитие диабета.