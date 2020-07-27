Старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) Илья Барсуков перечислил факторы, вызвавшие всплеск заболеваемости сахарным диабетом в России.

Как сообщает Минздрав, в 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета выросло на 27% по сравнению с аналогичным показателем 2010 года и составило 410,5 тысяч россиян.

По словам Барсукова, на показатель повлияло улучшение качества диагностики:

"Конечно, люди проходят и диспансеризацию, и какие-то индивидуальные чекапы — выявляемость диабета стала лучше за последние десять лет однозначно",

— подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Барсуков также отметил, что рост числа больных диабетом можно связать с увеличением доли возрастного населения: