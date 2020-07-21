Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые рассказали о продукте, который предотвращает развитие диабета 

Анастасия Иванова 16 часов назад
Какой продукт предотвращает развитие диабета
Фото: globallookpress.com
Эндокринологи из Диабетического центра Джослина в Бостоне, США вместе с немецкими коллегами из Регионального медицинского центра Ландштуля и учеными из Университета Кёнхи в Сеуле, Южная Корея провели клиническое исследование.
В результате стало известно о том, что корица улучшает контроль сахара в крови у людей. Кроме того, она способна замедлить прогрессирование диабета второго типа.
В исследовании приняли участие 51 человек. У всех была предрасположенность к диабету, но диагноз при этом поставлен не был. В течение 12 недель участникам три раза в день давали капсулу корицы по 500 миллиграмм или плацебо.
"Наше исследование показало положительный эффект от добавления корицы в рацион на поддержание стабильного уровня сахара в крови у участников с предиабетом. Эти результаты дают основание для более длительных и масштабных исследований, чтобы выяснить, может ли корица снизить риск развития диабета второго типа с течением времени",
— приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи Джулио Ромео (Giulio R. Romeo), доктора медицинских наук из Диабетического центра Джослина.
Ранее Рамблер сообщал о том, что врач назвал главные признаки больной печени.
Видео дня. Легкий способ избавиться от сосудистой сетки
Комментарии 2
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван снижающий холестерин алкоголь
Назван снижающий холестерин алкоголь
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
В Сибири научились убивать COVID-19 за 40 секунд
В Сибири научились убивать COVID-19 за 40 секунд
Мясников рассказал о вреде здорового» образа жизни
Мясников рассказал о вреде здорового» образа жизни
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
00:51
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
Народная медицина
Что известно о российской вакцине от COVID
00:13
Что известно о российской вакцине от COVID
Коронавирус
Простой способ снизить кислотность желудка
04:16
Простой способ снизить кислотность желудка
Болезни и лекарства Народная медицина
Как СССР обуздал чуму и холеру
09:15
Как СССР обуздал чуму и холеру
Болезни и лекарства
Стало понятно, переносят ли комары COVID
00:43
Стало понятно, переносят ли комары COVID
Коронавирус
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
10:35
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
ЗОЖ
Будут ли делать прививку от COVID принудительно
05:47
Будут ли делать прививку от COVID принудительно
Коронавирус ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение