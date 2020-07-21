Какой продукт предотвращает развитие диабета

Эндокринологи из Диабетического центра Джослина в Бостоне, США вместе с немецкими коллегами из Регионального медицинского центра Ландштуля и учеными из Университета Кёнхи в Сеуле, Южная Корея провели клиническое исследование.

В результате стало известно о том, что корица улучшает контроль сахара в крови у людей. Кроме того, она способна замедлить прогрессирование диабета второго типа.

В исследовании приняли участие 51 человек. У всех была предрасположенность к диабету, но диагноз при этом поставлен не был. В течение 12 недель участникам три раза в день давали капсулу корицы по 500 миллиграмм или плацебо.

"Наше исследование показало положительный эффект от добавления корицы в рацион на поддержание стабильного уровня сахара в крови у участников с предиабетом. Эти результаты дают основание для более длительных и масштабных исследований, чтобы выяснить, может ли корица снизить риск развития диабета второго типа с течением времени",

— приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи Джулио Ромео (Giulio R. Romeo), доктора медицинских наук из Диабетического центра Джослина.