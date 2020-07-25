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Названы основные предвестники болезни Альцгеймера 

Александра Нечаева 3 часа назад
Названы основные предвестники болезни Альцгеймера
Фото: Рамблер
Об основных признаках развития тяжелой болезни рассказали китайские ученые. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.
Проведя ряд исследований, эксперты выделили десять основных симптомов, которые могут указывать на развитие заболевания:
  • проблемы с памятью;
  • стресс и депрессия;
  • снижение веса;
  • диабет;
  • травмы головы;
  • проблемы с давлением;
  • снижение когнитивных функций;
  • высокий уровень гомоцистеина.
Китайские специалисты также отметили, что болезнь Альцгеймера чаще всего возникает в результате сочетания возраста, генетики и неправильного образа жизни. Эксперты порекомендовали для профилактики развития опасного заболевания питаться здоровой пищей, отказаться от вредных привычек, быть активными, а также держать вес и уровень холестерина под контролем.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врач развеяла мифы об "опасных" родинках.
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