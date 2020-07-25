Названы основные предвестники болезни Альцгеймера 

Об основных признаках развития тяжелой болезни рассказали китайские ученые. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

Проведя ряд исследований, эксперты выделили десять основных симптомов, которые могут указывать на развитие заболевания:

проблемы с памятью;

стресс и депрессия;

снижение веса;

диабет;

травмы головы;

проблемы с давлением;

снижение когнитивных функций;

высокий уровень гомоцистеина.

Китайские специалисты также отметили, что болезнь Альцгеймера чаще всего возникает в результате сочетания возраста, генетики и неправильного образа жизни. Эксперты порекомендовали для профилактики развития опасного заболевания питаться здоровой пищей, отказаться от вредных привычек, быть активными, а также держать вес и уровень холестерина под контролем.