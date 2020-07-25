Названы основные предвестники болезни Альцгеймера 

Об основных признаках развития тяжелой болезни рассказали китайские ученые. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.
Проведя ряд исследований, эксперты выделили десять основных симптомов, которые могут указывать на развитие заболевания:
- проблемы с памятью;
- стресс и депрессия;
- снижение веса;
- диабет;
- травмы головы;
- проблемы с давлением;
- снижение когнитивных функций;
- высокий уровень гомоцистеина.
Китайские специалисты также отметили, что болезнь Альцгеймера чаще всего возникает в результате сочетания возраста, генетики и неправильного образа жизни. Эксперты порекомендовали для профилактики развития опасного заболевания питаться здоровой пищей, отказаться от вредных привычек, быть активными, а также держать вес и уровень холестерина под контролем.
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