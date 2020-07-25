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Эксперты оценили ситуацию с бубонной чумой в России 

Александра Нечаева 42 минуты назад
Эксперты рассказали о чуме в России
Фото: Depositphotos
В Роспотребнадзоре проанализировали ситуацию с бубонной чумой, сообщают РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
По словам экспертов, в 2020 году в России не было зарегистрировано ни одного случая заболевания бубонной чумой. В последний раз болезнь была зарегистрирована в 2016 году в одном из районов Республики Алтай. Был выявлен один случай смертельного заболевания. До этого в России регистрировали также по одному случаю в тех же местах в 2014 и 2015 годах.
“Этот район (Кош-Агачский) является пограничным с Монголией, и на его территории расположен трансграничный природный очаг чумы (Сайлюгемский)",
— отмечают эксперты.
Специалисты также отметили, что зараженные чумой сурки, от которых болезнь передается человеку, на территории района встречаются. Проводятся все профилактические меры по оздоровлению территории.
Напомним, что 14 июля в пограничной с Россией Монголией был зафиксирован летальный случай из-за бубонной чумы: скончался 15-летний подросток.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врач дал советы отправляющимся за границу россиянам.
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Болезни и лекарства , Роспотребнадзор , РИА Новости
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