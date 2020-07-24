Врач дал советы отправляющимся за границу россиянам

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн дал отправляющимся за границу после возобновления международного авиасообщения россиянам несколько полезных рекомендаций. Его советы привела радиостанция «Говорит Москва».

Прежде всего, российский врач призвал надевать маски в самолете во время перелета, в толпе и в других местах с большим скоплением людей. Также, по словам Альштейна, следует пользоваться дезинфицирующим раствором, время от времени протирая им руки в целях профилактики.

«Для начала будут полеты только в страны, где эпидемия незначительна или снижается»,

— отметил профессор.

Тем не менее, несмотря на официальное возобновление международного авиасообщения, российский доктор настоятельно рекомендует гражданам первое время воздержаться от путешествий.