Обычные вакцины оказались бессильны против COVID-19

Для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 бессильны обычные вакцины, поэтому ученые разрабатывают вакцины нового поколения. Об этом РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

"Натуральный иммунитет к нашему COVID-19 — краткосрочный, полгода максимум, если вы переболели. Поэтому смысла делать вакцины первого поколения просто нет. Иммунитета от них хватит на два-три месяца, все время придется население вакцинировать, волнами, что просто глупо с точки зрения логистики", — сказала Баранова.

По словам специалиста, есть смысл создавать вакцину, вызывающую более сильный иммунитет, чем при натуральной коронавирусной инфекции.

"Эти вакцины основаны на принципиально других технологиях. Считается, что если после болезни мы можем рассчитывать на иммунитет в течение от трех месяцев до шести, то при новых технологиях мы можем рассчитывать на год, а может, и больше", — пояснила Баранова.

При этом массового применения таких вакцин в мире пока не было. Поэтому медики лишь прогнозируют, что они будут действовать около года.

"Перешли к разработке новых вакцин, потому что старые вакцины не потянут борьбу с COVID-19, поэтому от них возникает слишком слабый иммунитет. То есть если вы привились от какого-то типа гриппа, но у вас иммунитет будет гораздо более слабый к этому типу, чем если вы перенесете заболевание", — сказала биолог.

"Грубо говоря, вакцинация снижает шанс заболеть вдвое и помогает перенести заболевание относительно легче, но ни о какой 100-процентной и 90-процентной защите речь не идет. Поэтому у человека есть выбор, внять совету и вакцинироваться или сыграть в лотерею — а вдруг не заболею. Коронавирусом болеть не стоит, поэтому не вариант", — отметила Баранова.

Баранова объяснила, что у технологии производства вакцин есть несколько поколений. Сейчас в производство запущены вакцины либо вакцины с мертвым вирусом, либо основанные на одном антигене.

"Есть еще живые вакцины с ослабленным вирусом, которые мы тут не обсуждаем, поскольку они к коронавирусу неприменимы. В случае рекомбинантных вакцин вводится только один антиген вируса с адъювантом (компонент, усиливающий иммунный ответ — ред.). Антиген не в состоянии находиться долго в организме, поэтому добавляется адъювант и еще иногда некий замедлитель. Именно из-за такой схемы часто организм реагирует аллергией на вакцину именно потому, что адъювант активизирует иммунную систему, помогая слабому антигену оказаться распознанным как угроза", — отметила Баранова.

По ее словам, вакцины первого поколения справлялись с другими вирусами, но для коронавируса нужен был прорыв.