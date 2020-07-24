Врачи назвали последствия коронавируса для организма

Перенесенный коронавирус влияет не только на легкие, но и вызывает целый список долгосрочных последствий, среди которых сердечно-сосудистые, эндокринологические и психоневрологические заболевания. Их назвал заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.

Специалист отметил, что коронавирус не проходит как традиционная пневмония, а зачастую сопровождается интоксикацией организма и повышенной несбивающейся температурой тела.

Такая реакция организма опасна для многих органов. Все это оказывает длительные негативные последствия на организм. Образовавшиеся на легких рубцы нужно лечить как можно скорее.

«Через год он [рубец] становится белым и твердым, с ним больше ничего сделать нельзя. На коже его можно вырезать, а в легких — нет», — объяснил Терновой.

Однако, антибактериальные препараты, которые пациенты принимают при коронавирусе, влияют и на почки, и печень. Вирус влияет и на поджелудочную железу, что осложняет сахарный диабет. Кроме того, COVID-19 вызывает и риск микротромбозов, подвергая опасности сердечно-сосудистую систему.

При этом врачи предупреждают и о психо-неврологических нарушениях: депрессия, апатия, астенический синдром и посттравматическое расстройство.