Россияне жалуются на пораженное из-за COVID-19 сердце

Уханьский коронавирус ходит по миру с начала 2020 года и не перестает удивлять медиков. Ученые никак не могут составить четкое мнение о симптомах, проявлениях и способах лечения COVID-19, а зараженные ищут выход и советы в Сети.

Так в популярных онлайн-сообществах теперь обсуждают не политику и шоу-бизнес, а свои истории борьбы с злополучным вирусом.

Как выяснил "Рамблер", многие переболевшие страдают от проявлений коронавируса месяцами, а когда, казалось бы, зараза должна отступить навсегда, ее следы проявляются в самых разных органах.

В частности, россияне в Сети в панике рассказывают о неожиданных проблемах, возникших на фоне заражения COVID-19. Причем проявляются они постепенно, так, что переболевший практически каждый день со страхом ожидает новой проблемы. Врачи во многих случаях просто пожимают плечами.

Женщина рассказала, что после болезни начала страдать от проблем с сердцем и пищеварением, которые ставят врачей в тупик:

"Два последних дня меня колбасило от гипертонического криза с аритмиями… Были зафиксированы разные аритмии, в том числе ночью. Кардиолог приняла это за начало стенокардии. Но УЗИ опровергло ее, тогда она решила меня послушать — почти не услышала сердцебиение (очень слабое). Решила сделать кардиограмму, предположив миокардит. Но опять же кардиограмма и УЗИ и этот диагноз отклонили. "Я не знаю, что с вами. Я вижу нарушения. Приборы их фиксируют, но никаких поражений, включая васкулит — нет". Сказала, что будет дезинтоксикацию делать и поддерживающую терапию, которая сделает мою жизнь приемлемой. выписала лекарства от давления и от нарушений ритма сердца…".

Многие рассказали, что из-за странных проявлений болезни, которые меняются практически каждый день, они испытывают постоянную панику и стресс:

"С сердцем у меня та же проблема. Аритмии есть спонтанные, но экг и узи в норме"

"Меня сердце больше всего сейчас беспокоит"

"До короновируса никогда проблем с сердцем не имела, мне сложно понять и сложно описать. Например иногда кажется, как будто прям бьется, где верхнее ребро слева, когда на левый, бок ложусь. А если о замирании то я так дыхание ощущаю когда ложусь спать, как будто дыхание замирает и его выравнивать приходится… Что это я не знаю…".

Некоторые опытные "ковидники" предполагают, что дело в пораженных вирусом нервных окончаниях.

"Если клинических отклонений не выявлено — то сбои дают поражённые нервные окончания, скорее всего! И восстанавливать надо их…", — предположила женщина.

При этом многие считают, что проблема в общей интоксикации организма, которую принесла коронавирусная зараза.