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Найден способ определить приближающийся инфаркт по состоянию кожи 

Стелла Шмель 1 час назад
Стало известно, как определить приближающийся инфаркт по состоянию кожи. Как сообщают врачи, переизбыток белка выражается в образовании на коже белых комочков. Об этом пишет Express.
Специалисты отметили, что помимо кожи, такие комочки откладываются на внутренних органах, в том числе и на сердце. А скопление белка не дает органу правильно функционировать. Кроме того, белые комки могут появиться и в уголках глаз, а также на ладонях.
Другим симптомом скорого инфаркта может быть образование желтовато-оранжевых наростов на веках. Именно они сообщают о высоком содержании в организме холестерина, который также является причиной проблем с сердцем.
Ранее "Рамблер" писал, что переболевшие COVID-19 страдают от жуткого потоотделения.
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