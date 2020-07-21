Стало известно, как определить приближающийся инфаркт по состоянию кожи. Как сообщают врачи, переизбыток белка выражается в образовании на коже белых комочков. Об этом пишет Express.

Специалисты отметили, что помимо кожи, такие комочки откладываются на внутренних органах, в том числе и на сердце. А скопление белка не дает органу правильно функционировать. Кроме того, белые комки могут появиться и в уголках глаз, а также на ладонях.

Другим симптомом скорого инфаркта может быть образование желтовато-оранжевых наростов на веках. Именно они сообщают о высоком содержании в организме холестерина, который также является причиной проблем с сердцем.