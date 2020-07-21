Россияне после COVID-19 стали жутко потеть

Новая коронавирусная инфекция не перестает удивлять медиков по всему миру. С каждой неделей пандемии ученые выясняют новые факты о вирусе и его влиянии на организм человека.

Не так давно стало понятно, что среди переболевших COVID-19 есть те, кто страдает от симптомов болезни долгие месяцы. Причем проявлений у "постковидников" великое множество — от тахикардии и непроизвольных покачиваний до ненормального потоотделения.

Так, россияне признаются в Сети, что спустя недели после победы над вирусом их тело вдруг начинает так потеть, что это мешает нормальной жизни.

"После перенесенного ковида очень повысилось потоотделение. Насколько я поняла по отзывам, не только у меня такая проблема. Но я уже не знаю, как с этим бороться, это портит качество жизни (понятно, что душ постоянно, но на работе его не примешь. Спасает дезодорант драй драй частично Но у меня жутко потеет голова. Становится мокрой просто за минуты после мытья и укладки…", — рассказала одна из россиянок в Сети.

Многие стали писать, что после "короны" не могут справиться с этой неприятной проблемой уже несколько месяцев:

"Точно, один в один, волос как будто после душа и потливость не прекращается…"

"Пятый месяц пошел…"

"Голова течет будто все время"

"Четвёртый месяц кончается. Все так же…"

"И у меня, не знаю как бороться с этим, как из ведра волосы облили, очень не комфортно"

"Знакомо. Очень. Пока спасение не найдено. У меня шея мокрая очень часто теперь. На было в жизни…", — комментируют отчаявшиеся россияне, столкнувшиеся с вирусом.

При этом одна из пользователей Сети считает, что это не проблема, а наоборот хороший знак:

"Кожа — выделительный орган, включается когда остальные фильтры организма забиты, перегружены или не справляются. В данном случае это лимфатическая система так активно работает, выбрасывает продукты интоксикации после ковида и это отлично…", — считает женщина.

При этом мнения специалистов на этот счет пока нет.