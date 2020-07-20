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Как СССР обуздал чуму и холеру 

Елена Красовская 10 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как в Советском Союзе победили самые опасные болезни. Недавно стало известно, что в Китае и Монголии зафиксированы случаи бубонной чумы. Но специалисты заверяют, что России и даже странам, которые прежде входили в состав СССР, чума не грозит. Благодарить за это нужно систему санитарно-эпидемиологической службу, созданную в советские времена. Историю о том, как наши эпидемиологи обуздали страшные недуги, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России.
Болезни и лекарства , Видео
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