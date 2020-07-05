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Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России 

Мария Сергеева 5 часов назад
Оценена опасность вспышки чумы в КНР и Монголии для РФ
Фото: flickr.com
В восточных странах вспышка различных инфекций — не новость, там давно действуют специальные службы, которые уже много лет не позволяют болезням распространяться. Именно так опасность для России вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии оценил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, передает "Говорит Москва".
По его словам, ничего страшного здесь нет, поскольку в очаге заражения "всех провакцинируют, и там будет истинный карантин".
"Там реальный карантин — войска и все прочее, потому что это особо опасная инфекция — первая группа опасности" — отметил врач.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в Китае вслед за Монголией выявили пациента с бубонной чумой.
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Новости , Радиостанция "Говорит Москва"
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