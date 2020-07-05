Оценена опасность вспышки чумы в КНР и Монголии для РФ

В восточных странах вспышка различных инфекций — не новость, там давно действуют специальные службы, которые уже много лет не позволяют болезням распространяться. Именно так опасность для России вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии оценил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, передает "Говорит Москва".

По его словам, ничего страшного здесь нет, поскольку в очаге заражения "всех провакцинируют, и там будет истинный карантин".