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Еще в одной стране обнаружили бубонную чуму 

Мария Сергеева 3 минуты назад
Еще в одной стране обнаружили бубонную чуму
Фото: UNICEF Ethiopia
На севере КНР у скотовода выявили бубонную чуму. В автономном районе Внутренняя Монголия объявлен третий уровень эпидемиологической опасности.
Отмечается, что пациента доставили в больницу города Баян-Нур в субботу. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех".
"В настоящее время существует угроза распространения среди населения чумы, просим население строго следовать требованиям по профилактике эпидемии" — сказано в постановлении властей.
Руководство региона призывает граждан отказаться от охоты на диких животных, а также быть бдительными и при подозрении заболевания немедленно обращаться к врачам.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в граничащей с Россией стране зафиксирована вспышка бубонной чумы.
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