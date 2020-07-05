Еще в одной стране обнаружили бубонную чуму 

На севере КНР у скотовода выявили бубонную чуму. В автономном районе Внутренняя Монголия объявлен третий уровень эпидемиологической опасности.
Отмечается, что пациента доставили в больницу города Баян-Нур в субботу. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех".
"В настоящее время существует угроза распространения среди населения чумы, просим население строго следовать требованиям по профилактике эпидемии" — сказано в постановлении властей.
Руководство региона призывает граждан отказаться от охоты на диких животных, а также быть бдительными и при подозрении заболевания немедленно обращаться к врачам.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в граничащей с Россией стране зафиксирована вспышка бубонной чумы.