Еще в одной стране обнаружили бубонную чуму 

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На севере КНР у скотовода выявили бубонную чуму. В автономном районе Внутренняя Монголия объявлен третий уровень эпидемиологической опасности.

Отмечается, что пациента доставили в больницу города Баян-Нур в субботу. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех".

"В настоящее время существует угроза распространения среди населения чумы, просим население строго следовать требованиям по профилактике эпидемии" — сказано в постановлении властей.

Руководство региона призывает граждан отказаться от охоты на диких животных, а также быть бдительными и при подозрении заболевания немедленно обращаться к врачам.