В частности, человека должны насторожить синюшный или фиолетовый оттенок кожи.

Ученые рассказали, что первые признаки сердечного приступа могут появляться на ногах.

Так, по словам медиков, необходимо внимательно осмотреть ноги, снимая носки вечером. Насторожить должен фиолетовый или синюшный оттенок кожи, появление сетчатого капиллярного рисунка и желтовато-оранжевых восковых наростов.

Врачи отметили, что вмятины на коже могут указывать на периферический отек, вызванный накоплением жидкости в мягких тканях. Его появление специалисты связывают с развитием сердечных заболеваний.