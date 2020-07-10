Названы неочевидные признаки сердечного приступа 

Существует несколько неочевидных признаков инфаркта, которые связаны с желудочно-кишечными проблемами. Об этом сообщает «Медикфорум».

В первую очередь во время сердечного приступа возникает боль в животе, поскольку сердцу сложно перекачивать кровь по всему телу. Боль вызвана поражением нижней стенки сердечной мышцы, расположенной близко к диафрагме. Также к симптомам инфаркта относят вздутие живота, тошноту и несварение желудка.

Еще существует абдоминальная форма инфаркта. В этом случае болит часть живота под ложечкой, со стороны правого подреберья. Параллельно возможны вздутие живота и жидкий стул.

По данным Минздрава, в 2019 году смертность россиян от инфарктов составила 36,8 случая на 100 тысяч населения, от инсультов — 86,2 случая на 100 тысяч.