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Названы симптомы язвы, которые часто принимают за гастрит 

Стелла Шмель 4 часа назад
Названы симптомы язвы, которые путают с гастритом
Фото: depositphotos.com
Врач-онколог Иван Карасев рассказал, какие симптомы язвы часто путают с проявлениями гастрита. Об этом он рассказал в своем Инстаграм.
Одним из самых ярких симптомов, которые наиболее часто путают с признаком гастрита, является боль в области живота после еды, а также так называемые "голодные боли".
Если долго откладывать визит к врачу, то могут появится осложнения: кровотечение, перфорация язвы, онкология и многое другое.
Обнаружить язву можно с помощью эндоскопии — во время этой процедуры пациенту проводят биопсию слизистой для морфологического исследования. Это нужно для того, чтобы оценить глубину язвы, а также вероятность появления осложнений.
Ранее "Рамблер" писал о симптомах гипертонии, которые многие игнорируют.
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