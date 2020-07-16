Названы симптомы язвы, которые путают с гастритом

Врач-онколог Иван Карасев рассказал, какие симптомы язвы часто путают с проявлениями гастрита. Об этом он рассказал в своем Инстаграм.

Одним из самых ярких симптомов, которые наиболее часто путают с признаком гастрита, является боль в области живота после еды, а также так называемые "голодные боли".

Если долго откладывать визит к врачу, то могут появится осложнения: кровотечение, перфорация язвы, онкология и многое другое.

Обнаружить язву можно с помощью эндоскопии — во время этой процедуры пациенту проводят биопсию слизистой для морфологического исследования. Это нужно для того, чтобы оценить глубину язвы, а также вероятность появления осложнений.