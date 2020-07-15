Симптомы гипертонии, которые многие игнорируют 

Повышенным давлением страдают многие люди, но не все об этом знают. Некоторые проблемы со здоровьем могут возникать именно из-за гипертонии, но не все знают о симптомах, по которым можно определить повышенное давление. "Рамблер" рассказывает, что чаще всего игнорируют, и на что обратить внимание.

Шум в ушах

С этим симптомом сталкивалась четверть всего населения планеты. Существует много причин этого симптома, но по продолжительности и частоте можно узнать, от чего он появился. Шум в ушах появляется из-за нарушения мозгового кровообращения. В случае, если он есть только в одном ухе, а также сопровождается другими неврологическими симптомами, например, головокружением, нужно вызывать врача.

"Мушки" в глазах

При повышении давления возникает спазм сосудов, из-за чего появляется недостаток кислорода в организме. В глазах начинает темнеть, появляются "мушки". Часто повышение давления повреждает сосуды глаз, из-за чего может развиться ухудшение зрения. Если вас беспокоит этот симптом, можно пойти к врачу, чтобы он проверил давление глазного дна и выписал соответствующее лечение.

Частые головные боли

При гипертонии мигрень может появляться в любое время, но чаще всего возникает при смене погоды или перед сном. Многие люди отмечают, что неприятные ощущения давят на голову, а локализовать их практически невозможно, так как из-за давления боль распространяется на всю голову. Она усиливается при наклонах и резких движениях.