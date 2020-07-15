Названы симптомы рака щитовидной железы 

Профессор кафедры фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева рассказала, как распознать рак щитовидной железы. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Часто рак щитовидной железы протекает без симптомов. По словам медика, они проявляются достаточно поздно. Однако это индивидуально.

На рак щитовидной железы может указывать ощущение комка в горле. Кроме того, стоит обратить внимание, если появились такие симптомы, как осиплость голоса, кашель, одышка, затрудненное дыхание, чувство першения и царапанья в горле, а также периодические боли в шее. Врач отметила, что, если они сохраняются на протяжении двух недель, нужно немедленно обратиться к специалисту.