Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам 

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с ТАСС посоветовала россиянам навсегда привыкнуть к маскам.
Эксперт напомнила, что индивидуальные средства защиты препятствуют распространению инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Именно поэтому их следует использовать не только в период пандемии, но и при распространении других вирусов.
Эпидемиолог подчеркнула: в связи с тем, что каждую осень растет число заболевших ОРВИ и гриппом, тем, кто не хочет заразиться, в этот период нужно носить маски.
По словам Руженцовой, маски необходимо надевать в людных местах, а также при контакте с больными и возможными носителями инфекции:
«Я не рекомендую ждать какой-то даты [когда их можно будет перестать носить]».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые изобрели маску, убивающую коронавирус.