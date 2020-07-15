Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам 

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с ТАСС посоветовала россиянам навсегда привыкнуть к маскам.

Эксперт напомнила, что индивидуальные средства защиты препятствуют распространению инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Именно поэтому их следует использовать не только в период пандемии, но и при распространении других вирусов.

Эпидемиолог подчеркнула: в связи с тем, что каждую осень растет число заболевших ОРВИ и гриппом, тем, кто не хочет заразиться, в этот период нужно носить маски.

По словам Руженцовой, маски необходимо надевать в людных местах, а также при контакте с больными и возможными носителями инфекции: