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Ученые изобрели маску, убивающую коронавирус

Анастасия Иванова
1 час назад
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Ученые из Израильского технологического института изобрели маску, которая убивает большинство вирусов, в том числе SARS-CoV-2. Об этом сообщает Ynetnews.
Внешне маска выглядит как обычный респиратор N95 с фильтрующим клапаном спереди и резинками для крепления сзади. Однако еще у изобретения есть USB-порт и слой из углеродных волокон внутри.
Дезинфекция занимает около получаса. Для этого надо подключить маску к источнику питания. Когда она нагреется до 70 градусов по Цельсию, углеродные волокна начнут уничтожать все вирусы.
По словам изобретателей, они хотели создать эффективную многоразовую маску. Ее стоимость будет дороже обычной всего на один доллар.
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