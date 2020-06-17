Ученые из Израильского технологического института изобрели маску, которая убивает большинство вирусов, в том числе SARS-CoV-2. Об этом сообщает Ynetnews.

Внешне маска выглядит как обычный респиратор N95 с фильтрующим клапаном спереди и резинками для крепления сзади. Однако еще у изобретения есть USB-порт и слой из углеродных волокон внутри.

Дезинфекция занимает около получаса. Для этого надо подключить маску к источнику питания. Когда она нагреется до 70 градусов по Цельсию, углеродные волокна начнут уничтожать все вирусы.