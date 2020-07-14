Врач рассказала о смертельной опасности заусенцев 

Появлению заусенцев мало кто придает должное внимание. Но недооценивать их не стоит — заусенцы могут оказаться опаснее, чем кажется на первый взгляд.

Дерматовенеролог и кандидат медицинских наук Анжелика Шмакова рассказала, что заусенцы могут потребовать врачебного вмешательства. Об этом она заявила в ходе интервью изданию "Аргументы и факты".

Специалист отметила, что их ни в коем случае нельзя обкусывать. Из-за этого может появиться ранка большого размера с рваными краями, именно это может стать причиной будущих осложнений. Также в кожный покров могут попасть бактерии и грибки изо рта.

Кроме того, если организм человека ослаблен хроническим заболеванием, например, сахарным диабетом, то заусенцы станут "входными воротами" для занесения инфекции. Также внимательно стоит относиться к заусенцам и людям, у которых плохо заживают раны, а также есть склонность к разным повреждениям.

Если область около образовавшегося заусенца болит, а на коде покраснение, присутствует пульсация и образуется подкожный гной, то в таком случае нужно незамедлительно обратиться к врачу, иначе могут пойти осложнения — нагноение одного или сразу нескольких пальцев.

"Анатомические особенности строения кисти руки при попадании инфекции в глубокие структуры способствуют быстрому распространению гноя. При массированном попадании гноя в кровь может развиться сепсис, это угрожающее жизни состояние",

— заключила врач.