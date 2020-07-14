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Врач рассказала о смертельной опасности заусенцев 

Стелла Шмель 4 часа назад
Врач рассказала о смертельной опасности заусенцев
Фото: depositphotos.com
Появлению заусенцев мало кто придает должное внимание. Но недооценивать их не стоит — заусенцы могут оказаться опаснее, чем кажется на первый взгляд.
Дерматовенеролог и кандидат медицинских наук Анжелика Шмакова рассказала, что заусенцы могут потребовать врачебного вмешательства. Об этом она заявила в ходе интервью изданию "Аргументы и факты".
Специалист отметила, что их ни в коем случае нельзя обкусывать. Из-за этого может появиться ранка большого размера с рваными краями, именно это может стать причиной будущих осложнений. Также в кожный покров могут попасть бактерии и грибки изо рта.
Кроме того, если организм человека ослаблен хроническим заболеванием, например, сахарным диабетом, то заусенцы станут "входными воротами" для занесения инфекции. Также внимательно стоит относиться к заусенцам и людям, у которых плохо заживают раны, а также есть склонность к разным повреждениям.
Если область около образовавшегося заусенца болит, а на коде покраснение, присутствует пульсация и образуется подкожный гной, то в таком случае нужно незамедлительно обратиться к врачу, иначе могут пойти осложнения — нагноение одного или сразу нескольких пальцев.
"Анатомические особенности строения кисти руки при попадании инфекции в глубокие структуры способствуют быстрому распространению гноя. При массированном попадании гноя в кровь может развиться сепсис, это угрожающее жизни состояние",
— заключила врач.
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Болезни и лекарства , Аргументы и Факты
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