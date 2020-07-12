Минздрав назвал самые «туберкулезные» регионы РФ

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В 2019 году в России самый высокий показатель заболеваемости туберкулезом зафиксирован на Чукотке (136,9 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Минздрава России

На втором месте по заболеваемости оказалась Республика Тыва (119,3 случая). Следом идут Кемеровская область (93,7), Приморский край (93,4), Еврейская АО (91,9) и Новосибирская область (87,7).

При этом высокие показатели заболеваемости туберкулезом отмечены и в Хабаровском крае (80), Астраханской области (77,9), Алтайском крае (77,6) и Иркутской области (74,1).

Интересно, что меньше всего в прошлом году заболевали в Ненецком АО — 4,6 впервые выявленных случаев на 100 тыс. населения.

Невысокие уровни заболеваемости зафиксированы также в Белгородской (14,2), Вологодской (14,9), Рязанской (16,5) областях, а также в Архангельской (20) и Мурманской (20,6) областях

В Москве и Санкт-Петербурге было зафиксировано 22,6 и 25,9 соответственно впервые выявленных случая болезни на 100 тыс. населения.

Всего в 2019 году в РФ было впервые выявлено 60,5 тыс. больных с туберкулезом, 7,5 тыс. человек скончались. В целом по стране уровень заболеваемости составил 41,2 случая на 100 тыс. населения.