Выяснилось, где в России больше всего болеют раком

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Согласно данным Минздрава России, в 2019 году самое большое число (в процентном соотношении) злокачественных новообразований было зафиксировано в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).

Далее идут Брянская область (556,2), Сахалинская область (550,2), Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1). Кроме того, высокие показатели были зафиксированы в Орловской (546,9), Ярославской (543,4), Курской (537,7), Ивановской (534,2) областях, а также в Севастополе (532).

Интересно, что самое низкий процент злокачественных новообразований был зафиксирован в Дагестане — 163,6 новых случая на 100 тыс. населения.

Невысокие показатели зафиксированы в еще двух кавказских республиках — в Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), а также на Чукотке (205,4) и в ЯНАО (215,3).

В Санкт-Петербурге уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями составил 506,5 случая на 100 тыс. человек, в Москве — 385,3.