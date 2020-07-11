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Комаровский рассказал о страшных последствиях антибиотиков 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Комаровский раскрыл главную опасность антибиотиков
Фото: @doctor_komarovskiy
Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл, чем антибиотики опасны для человека. Об этом он рассказал в своем Instagram.
Как заявил медик, врачи назначают антибиотики при вирусных заболеваниях в профилактических целях. Однако, уничтожая одни бактерии, лекарство способствует размножению других.
«Врачи знают одно: что если антибиотик не назначить при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: "Вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил — теперь из-за тебя у нас воспаление легких"», — отметил Комаровский.
Ранее, как сообщал "Рамблер", Комаровский рассказал россиянам, как лучше всего спастись от жары.
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