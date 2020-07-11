Комаровский раскрыл главную опасность антибиотиков

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл, чем антибиотики опасны для человека. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Как заявил медик, врачи назначают антибиотики при вирусных заболеваниях в профилактических целях. Однако, уничтожая одни бактерии, лекарство способствует размножению других.

«Врачи знают одно: что если антибиотик не назначить при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: "Вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил — теперь из-за тебя у нас воспаление легких"», — отметил Комаровский.