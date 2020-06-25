Комаровский дал дельный совет, как спастись от жары 

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как можно спастись от жары. Способ он для этого выбрал не самый стандартный, но, считает специалист, эффективный.
"Когда реально жара и некуда деваться, эффективным будет использование шарфиков на шею",
— сказал он.
"Вы берете шарфик, вы берете воду любую (совсем необязательно, чтобы она была прохладной), смачиваете шарфик водой. И после этого влажный шарфик надеваем на шею",
— поделился лайфхаком Комаровский.
"Почему это так важно? Крупные сосуды, постоянные испарения, а в жару человек, имея влажный шарфик на шее, испытывает облегчение",
— отметил врач.
Ранее "Рамблер" писал, что врач обозначил неожиданный эффект масочного режима.