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Врач обозначил неожиданный эффект масочного режима 

Стелла Шмель 1 час назад
Врач обозначил неожиданный эффект масочного режима
Фото: depositphotos.com
Врач рассказал о неожиданном эффекте, который дал масочный режим. Как сообщил иммунолог Владимир Болибок, благодаря ношению масок аллергики смогли преодолеть сезон цветения. Самыми опасными сезонами для людей с аллергией традиционно считаются весна и лето — многие страдают не только от аллергии, но и от астмы. В этом году ситуация несколько изменилась, отметил специалист в беседе с радио Sputnik.
Как сообщил Болибок, количество обращений к врачу на фоне аллергии в этом году стало существенно меньше. Из-за того, что люди ходили в маске, аллергики смогли избежать реакции организма на пыльцу деревьев.
"В этом году все в масках ходили, поэтому аллергики не дышали пыльцой и обострения не было",
— рассказал специалист.
"Даже у астматиков приступов не было. Им не требовались дополнительные лекарства, чтобы снимать приступы",
— добавил он.
Ранее "Рамблер" писал, что кровь переболевших COVID-19 начали продавать на черном рынке.
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