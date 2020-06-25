Врач обозначил неожиданный эффект масочного режима 

Врач рассказал о неожиданном эффекте, который дал масочный режим. Как сообщил иммунолог Владимир Болибок, благодаря ношению масок аллергики смогли преодолеть сезон цветения. Самыми опасными сезонами для людей с аллергией традиционно считаются весна и лето — многие страдают не только от аллергии, но и от астмы. В этом году ситуация несколько изменилась, отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

Как сообщил Болибок, количество обращений к врачу на фоне аллергии в этом году стало существенно меньше. Из-за того, что люди ходили в маске, аллергики смогли избежать реакции организма на пыльцу деревьев.

"В этом году все в масках ходили, поэтому аллергики не дышали пыльцой и обострения не было",

— рассказал специалист.

"Даже у астматиков приступов не было. Им не требовались дополнительные лекарства, чтобы снимать приступы",

— добавил он.