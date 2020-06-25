На черном рынке в Пакистане начали продавать кровь тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Ее цена варьируется от 950 до 3500 фунтов стерлингов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Некоторые люди считают, что кровь переболевших это чудо-средство, которое также поможет и их близким — именно это мотивирует покупать столь необычный товар.

Близкие пациентов с COVID-19 приходят к тем, кто уже переболел, и просят их стать донорами крови. Затем они идут в лабораторию и получают из крови плазму.