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Врач раскрыла новый побочный эффект коронавируса 

Мира Маркина 1 час назад
Врач раскрыла новый побочный эффект коронавируса
Фото: depositphotos.com
Доктор Патимат Алиева раскрыла новый побочный эффект коронавируса.
По словам специалиста, с началом пандемии COVID-19 пациенты стали все чаще обращаться со "странными симптомами", а именно с паническими атаками. Алиева рассказала, что симптомы панических атак у людей обостряются и приобретают тяжелый характер:
«Сегодня у меня на приеме было несколько пациентов. Кто-то искал тромб во всех сосудах своего организма, кого-то мучила одышка и чувство кома в горле, другие и вовсе хотели проверить все, что можно, и исключить все последствия вируса.
Во время пандемии COVID-19, карантина и самоизоляции симптомы панической атаки могут быть настоящим испытанием для людей, которые переживают их впервые»,
— подчеркнула доктор.
Специалист напомнила, что паническая атака — это состояние, когда страх или тревога провоцируют внезапные физические симптомы без очевидной на то причины. Самые распространенные признаки: боль в груди, одышка, ощущение повышенной температуры или озноба.
«Когда мы попадаем в ситуации с быстро меняющимися обстоятельствами и непредсказуемым будущим, наша первая реакция в том, чтобы активно сопротивляться этому. Поступая таким образом, мы лишь усугубляем наши собственные страдания. Сопротивляться не стоит, принимайте это как данность и будьте спокойны. Все это непременно закончится»,
— заключила медик.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названо еще одно осложнение при коронавирусе.
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